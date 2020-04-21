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В Минздраве намерены продлить карантин

Карантин планируют продлить до 12 мая

сегодня, 10:39
Автор:

• Сергей Медведев

В Минздраве намерены продлить карантин

Министерство здравоохранения Украины предлагает продлить карантин в стране до середины мая. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов.

 "На ближайшее заседание правительства Минздрав вынесет постановление о продлении действия карантина. Продлевать мы собираемся до 12 мая. Это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", - сказал глава ведомства.

Вместе с тем, по словам министра, карантинные меры будут смягчены. В частности, планируют разрешить прогулки в парках, возобновить работу некоторых учреждений. Степанов сообщил, что рекомендации Минздрава, которые вынесут на заседание правительства, будут иметь четкие указания о новом уровне карантина.

как сообщал портал "Комментарии", от Зеленского потребовали восстановить транспортное сообщение между городами. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.


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Источник: https://www.unian.net/society/10966271-minzdrav-predlagaet-prodlit-karantin-do-12-maya.html
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