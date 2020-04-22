В Украине начинается испытание препарата от коронавируса

Украинские ученые приступили к исследованию собственного средства, которое предназначено для снижения осложнений от COVID-19. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данный препарат может быть использован не только для лечения последствий заражения, но и для профилактики заболевания. В случае успеха лекарство поможет сохранить жизни тысяч украинцев, подчеркнул президент Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании ученые приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

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