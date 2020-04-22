Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.04.2020

BTC/USD

6982.92

ETH/USD

176.33

LTC/USD

41.42

НБУ 22.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине начинается испытание препарата от коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В Украине начинается испытание препарата от коронавируса

Ученые будут испытывать отечественное лекарство

сегодня, 14:47
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине начинается испытание препарата от коронавируса

Украинские ученые приступили к исследованию собственного средства, которое предназначено для снижения осложнений от COVID-19. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данный препарат может быть использован не только для лечения последствий заражения, но и для профилактики заболевания. В случае успеха лекарство поможет сохранить жизни тысяч украинцев, подчеркнул президент Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании ученые приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-rozpochinaye-klinichni-doslidzhennya-preparatu-sho-60777
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...