В Великобританию вакцину против COVID-19 начнут испытывать на людях

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В Оксфордском университете Британии с 23 апреля ученые начинают испытывать потенциальную вакцину от коронавируса COVID-19 на людях. Об этом сообщает издание Independent.
По словам министра охраны здоровья Метта Генкокка, в обычные времена подобные испытания требуют многолетней подготовки.
"Вакцина с оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В обычное время для достижения этой стадии нужны годы, и я очень горжусь своей работой. Ничто в этом процессе не определен. Разработка вакцины - это вопрос проб и ошибок", - подчеркнул он.
Министр отметил, что правительство предоставило оксфордской команде 20 млн фунтов стерлингов для финансирования клинических испытаний, а еще 22,5 млн фунтов стерлингов выделили исследователям из Имперского колледжа в Лондоне.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские ученые стали одними из первых в мире, кто начал проводить тестирование произведенной вакцины против коронавируса COVID-19. Цель ученых - к концу года найти эффективную и безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям.
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