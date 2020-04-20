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В Великобританию вакцину против COVID-19 начнут испытывать на людях

Вакцина против коронавируса COVID-19, разработанная проектом в Оксфорде, будет вводиться в человеческий организм уже на этой неделе

20 апреля 2020, 21:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Великобританию вакцину против COVID-19 начнут испытывать на людях

В Оксфордском университете Британии  с 23 апреля ученые начинают испытывать потенциальную вакцину от коронавируса  COVID-19 на людях. Об этом сообщает издание Independent.

По словам министра охраны здоровья Метта Генкокка, в обычные времена подобные испытания требуют многолетней подготовки.

"Вакцина с оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В обычное время для достижения этой стадии нужны годы, и я очень горжусь своей работой. Ничто в этом процессе не определен. Разработка вакцины - это вопрос проб и ошибок", - подчеркнул он.

Министр отметил, что правительство предоставило оксфордской команде 20 млн фунтов стерлингов для финансирования клинических испытаний, а еще 22,5 млн фунтов стерлингов выделили исследователям из Имперского колледжа в Лондоне. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  британские ученые стали одними из первых в мире, кто начал проводить тестирование произведенной вакцины против коронавируса COVID-19.  Цель ученых - к концу года найти эффективную и безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям. 




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-vaccine-uk-nhs-matt-hancock-latest-a9476901.html?fbclid=IwAR2-cxmIsdj9_sszFlOO76Tm6Q3Sx8VOinnHEIaJfc7bkz-Z49nfJftJmfo
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