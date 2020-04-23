Более 2,6 млн заболевших и более 183 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

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Во всем мире коронавирусом Covid-19 на момент публикации заболели
более 2,6 миллиона человек, а именно 2 629 368. Из них 183 520 человек
умерли, а еще почти 716 тысяч человек выздоровели. Таким образом, по всему миру
1 730 269 человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующие данные
опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются Штаты — 844 440 человек.
Второе и третье места достались Испании и Италии, где заболели 208 389 и
187 327 человек соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и
Германия — 159 877 и 150 062 человек соответственно.
Больше всего смертей зафиксировано тоже в США — 47 227.
Дальше расположились Италия и Испания — 25 085 и 21 717 смертей
соответственно, а потом Франция и Великобритания — 21 340 и 18 100 смертей
соответственно.
Больше всего выздоровели в Германии — 99 400, Испании —
85 915 и США — 83 759 человек.
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