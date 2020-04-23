Более 2,6 млн заболевших и более 183 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

Во всем мире коронавирусом Covid-19 на момент публикации заболели более 2,6 миллиона человек, а именно 2 629 368. Из них 183 520 человек умерли, а еще почти 716 тысяч человек выздоровели. Таким образом, по всему миру 1 730 269 человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются Штаты — 844 440 человек. Второе и третье места достались Испании и Италии, где заболели 208 389 и 187 327 человек соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и Германия — 159 877 и 150 062 человек соответственно.

Больше всего смертей зафиксировано тоже в США — 47 227. Дальше расположились Италия и Испания — 25 085 и 21 717 смертей соответственно, а потом Франция и Великобритания — 21 340 и 18 100 смертей соответственно.

Больше всего выздоровели в Германии — 99 400, Испании — 85 915 и США — 83 759 человек.

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