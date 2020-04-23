Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.04.2020

BTC/USD

7099.29

ETH/USD

182.17

LTC/USD

41.85

НБУ 23.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Более 2,6 млн заболевших и более 183 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире
НОВОСТИ Все новости

Более 2,6 млн заболевших и более 183 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

Более 1,7 млн человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом

сегодня, 00:25
Автор:

• Антон Корнилов

Более 2,6 млн заболевших и более 183 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

Во всем мире коронавирусом Covid-19 на момент публикации заболели более 2,6 миллиона человек, а именно 2 629 368. Из них 183 520 человек умерли, а еще почти 716 тысяч человек выздоровели. Таким образом, по всему миру 1 730 269 человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются Штаты — 844 440 человек. Второе и третье места достались Испании и Италии, где заболели 208 389 и 187 327 человек соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и Германия — 159 877 и 150 062 человек соответственно.

Больше всего смертей зафиксировано тоже в США — 47 227. Дальше расположились Италия и Испания — 25 085 и 21 717 смертей соответственно, а потом Франция и Великобритания — 21 340 и 18 100 смертей соответственно.

Больше всего выздоровели в Германии — 99 400, Испании — 85 915 и США — 83 759 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Мексики попросил наркокартели соблюдать законы вместо помощи нуждающимся.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...