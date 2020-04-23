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В Минздраве объяснили, почему не вводят электронный больничный

Введение электронного больничного в Украине отложено на неопределенный срок

сегодня, 12:03
Автор:

• Сергей Медведев

В Минздраве объяснили, почему не вводят электронный больничный

Технические проблемы и эпидемия коронавируса привели к тому, что запуск электронного больничного откладывается. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.  Чиновник уточнил, что в разработке проекта участвуют два министерства.

"Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоцполитики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по вводу именно электронного больничного", - сообщил министр.

При этом, Степанов не назвал даже ориентировочного срока запуска электронного вида отчетности по заболевшим.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что стоит знать украинцам об электронном больничном.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011342-elikarnanih-v-ukraini-dosi-nemae-cerez-tehnicni-problemi-stepanov.html
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