В Минздраве объяснили, почему не вводят электронный больничный

Технические проблемы и эпидемия коронавируса привели к тому, что запуск электронного больничного откладывается. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник уточнил, что в разработке проекта участвуют два министерства.

"Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоцполитики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по вводу именно электронного больничного", - сообщил министр.

При этом, Степанов не назвал даже ориентировочного срока запуска электронного вида отчетности по заболевшим.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что стоит знать украинцам об электронном больничном.

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