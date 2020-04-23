В Украине начинают испытание вакцины против коронавируса COVID-19

Президент Владимир Зеленский анонсировал начало испытаний вакцины против вируса COVID-19, который может быть использован для производства лекарственных препаратов, эффективных в лечении опасной формы пневмонии. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что украинские ученые уже имеют все основания полагать, что вакцина может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех осложнений, которые коронавирусная инфекция наносит человеческому организму.

"Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Надеемся, что препарат будет не только направлен на лечение коронавируса, но и станет профилактикой от него", - обозначил гарант и добавил, что необходимо набраться терпения для получения результатов испытания и "держать кулачки", чтобы все получилось.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Оксфордском университете Британии начинают вводить вакцину против COVID-19 в человеческий организм.





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