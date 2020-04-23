2,7 млн заболевших и 189 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

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Во всем мире зарегистрировано 189 308 смертей от
коронавируса Covid-19.
Больше всего из них в США — 49 231. На втором и третьем местах в антирейтинге
расположились Италия и Испания — 25 549 и 22 157 смертей
соответственно.
Во всем мире выздоровели более 742 тысячи человек. Больше
всего из них в Германии — 103 300. На втором и третьем местах в
антирейтинге расположились Испания и США — 89 250 и 85 010 человек
соответственно.
Больше всего тестов на коронавирус Covid-19 сделали в США — почти 4,5 миллиона.
На втором месте по этому показателю Россия — 2,4 миллиона тестов. На третьем
месте Германия — почти 2,1 миллиона тестов. В Украине при этом сделано всего 72
тысячи тестов на коронавирус.
Как сообщал портал "Комментарии", Motorola представила мощный флагман на треть дешевле такого же конкурента от Samsung.
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