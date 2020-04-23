2,7 млн заболевших и 189 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом

Covid

-19 во всем мире заболели более 2,7 миллиона человек, из которых 1,77 миллиона человек продолжают болеть до сих пор. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики

Worldometers

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Во всем мире зарегистрировано 189 308 смертей от коронавируса Covid-19. Больше всего из них в США — 49 231. На втором и третьем местах в антирейтинге расположились Италия и Испания — 25 549 и 22 157 смертей соответственно.

Во всем мире выздоровели более 742 тысячи человек. Больше всего из них в Германии — 103 300. На втором и третьем местах в антирейтинге расположились Испания и США — 89 250 и 85 010 человек соответственно.

Больше всего тестов на коронавирус Covid-19 сделали в США — почти 4,5 миллиона. На втором месте по этому показателю Россия — 2,4 миллиона тестов. На третьем месте Германия — почти 2,1 миллиона тестов. В Украине при этом сделано всего 72 тысячи тестов на коронавирус.

Как сообщал портал "Комментарии", Motorola представила мощный флагман на треть дешевле такого же конкурента от Samsung.

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