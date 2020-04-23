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2,7 млн заболевших и 189 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

В США почти 870 тысяч человек заболели коронавирусом

23 апреля 2020, 23:46 631
Автор:

• Антон Корнилов

2,7 млн заболевших и 189 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более 2,7 миллиона человек, из которых 1,77 миллиона человек продолжают болеть до сих пор. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Во всем мире зарегистрировано 189 308 смертей от коронавируса Covid-19. Больше всего из них в США — 49 231. На втором и третьем местах в антирейтинге расположились Италия и Испания — 25 549 и 22 157 смертей соответственно.

Во всем мире выздоровели более 742 тысячи человек. Больше всего из них в Германии — 103 300. На втором и третьем местах в антирейтинге расположились Испания и США — 89 250 и 85 010 человек соответственно.

Больше всего тестов на коронавирус Covid-19 сделали в США — почти 4,5 миллиона. На втором месте по этому показателю Россия — 2,4 миллиона тестов. На третьем месте Германия — почти 2,1 миллиона тестов. В Украине при этом сделано всего 72 тысячи тестов на коронавирус.

Как сообщал портал "Комментарии", Motorola представила мощный флагман на треть дешевле такого же конкурента от Samsung.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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