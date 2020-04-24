Вспышка коронавируса среди медиков: инфекционист объяснила, почему болеют украинские врачи

Вспышку коронавируса среди украинских врачей спровоцировало их неумение правильно использовать средства индивидуальной защиты. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила врач-инфекционист Екатерина Булавинова.

Инфекционист считает, что прямо сейчас для украинских врачей необходимо организовать обучение и рассказать, как использовать защиту эффективно. При чем речь не идет только о каком-либо специальном обмундировании. Иногда медики игнорируют даже элементарные вещи: неправильно носят медицинскую маску, респираторы, и используют перчатки.

"Здесь вопрос уже не в том, купили эту защиту или нет, важно, умеем ли мы ее использовать правильно", - говорит Булавинова.

Она не отрицает, что проблема с тем, что не везде врачи обеспечены средствами защиты от вирусов полностью, существует. Но медики и сами подливают масла в огонь, когда неправильно используют то, что имеется.

"Если и дальше делать вид, что все хорошо и проблемы только из-за денег, то это никуда не приведет. Нужно использовать те же респираторы и маски правильно, снимать костюм, как полагается, и по всем правилам обрабатывать рук", - считает врач-инфекционист.

Именно обработка рук сейчас является одним из принципиальных вопросов. В пример Булавинова привела одну из столичных больниц, где лечатся пациенты с коронавирусом. Говорит, что для врачей в туалете там оставили лишь кусок хозяйственного мыла.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что с Италии вернулись украинские врачи, которые помогали спасать больных с коронавирусом.

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