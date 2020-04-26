Более 3500 человек заболели Covid-19 на круизных лайнерах — исследование

За все время распространения пандемии коронавируса Covid-19 более 3,5 тысячи человек заболели респираторной болезнью на круизных лайнерах. Об этом сообщили в издании The Verge со ссылкой на исследование газеты Miami Herald.

Аналитики собрали данные из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, иностранных министерств здравоохранения, интервью с пассажирами, новостных сообщений и членами экипажа на круизных лайнерах. Всего исследование охватило 54 круизных судна — около 20% мирового круизного флота.

Журналисты выяснили, что по состоянию на 23 апреля как минимум 3582 человека заболели коронавирусом Covid-19 во время путешествия на круизном лайнере. Еще как минимум 65 человек умерли от новой респираторной болезни.

Некоторые пассажиры попали в больницы прямо с лайнеров, а другие вернулись домой, но в основном коммерческими рейсами. В Австралии также открыли дело против владельцев судна, которое высадило около 600 заболевших — более 10% всех случаев в Австралии.

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