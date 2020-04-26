Более 3500 человек заболели Covid-19 на круизных лайнерах — исследование

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За все время распространения пандемии коронавируса Covid-19 более 3,5 тысячи
человек заболели респираторной болезнью на круизных лайнерах. Об этом сообщили
в издании The Verge со ссылкой на исследование газеты Miami Herald.
Аналитики собрали данные из Центров по контролю и
профилактике заболеваний США, иностранных министерств здравоохранения, интервью
с пассажирами, новостных сообщений и членами экипажа на круизных лайнерах.
Всего исследование охватило 54 круизных судна — около 20% мирового круизного
флота.
Журналисты выяснили, что по состоянию на 23 апреля как
минимум 3582 человека заболели коронавирусом Covid-19 во время путешествия на круизном лайнере. Еще как
минимум 65 человек умерли от новой респираторной болезни.
Некоторые пассажиры попали в больницы прямо с лайнеров, а
другие вернулись домой, но в основном коммерческими рейсами. В Австралии также
открыли дело против владельцев судна, которое высадило около 600 заболевших —
более 10% всех случаев в Австралии.
Как сообщал портал "Комментарии", российский Glamour лишил
Регину Тодоренко титула Женщина года за осуждение жертв домашнего насилия.
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