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Более 3500 человек заболели Covid-19 на круизных лайнерах — исследование

Более 65 человек умерли от коронавируса на круизных лайнерах

сегодня, 01:25
Автор:

• Антон Корнилов

Более 3500 человек заболели Covid-19 на круизных лайнерах — исследование

За все время распространения пандемии коронавируса Covid-19 более 3,5 тысячи человек заболели респираторной болезнью на круизных лайнерах. Об этом сообщили в издании The Verge со ссылкой на исследование газеты Miami Herald.

Аналитики собрали данные из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, иностранных министерств здравоохранения, интервью с пассажирами, новостных сообщений и членами экипажа на круизных лайнерах. Всего исследование охватило 54 круизных судна — около 20% мирового круизного флота.

Журналисты выяснили, что по состоянию на 23 апреля как минимум 3582 человека заболели коронавирусом Covid-19 во время путешествия на круизном лайнере. Еще как минимум 65 человек умерли от новой респираторной болезни.

Некоторые пассажиры попали в больницы прямо с лайнеров, а другие вернулись домой, но в основном коммерческими рейсами. В Австралии также открыли дело против владельцев судна, которое высадило около 600 заболевших — более 10% всех случаев в Австралии.

Как сообщал портал "Комментарии", российский Glamour лишил Регину Тодоренко титула Женщина года за осуждение жертв домашнего насилия.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/4/24/21234771/miami-herald-how-coronavirus-took-over-cruise-ships-covid-19
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