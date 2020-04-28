Более 3 млн заболевших и 211 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более
трех миллионов человек, из которых миллион пришелся на США. Из них 211 тысяч
человек умерли от респираторной болезни, а еще 919 тысяч человек выздоровели.
Таким образом, 1,925 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом.
Соответствующая информация опубликована на сайте статистики Worldometers.
По числу заболевших продолжают лидировать США — 1 004 942
человека. После них идут Испания и Италия — 229 422 и 199 414 заболевших
соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и Германия — 165 842 и
158 389 заболевших соответственно.
По числу смертей тоже лидируют США — 56 527 человек. На
втором и третьем местах Италия и Испания — 26 977 и 23 521 соответственно.
На четвертом и пятом местах Франция и Великобритания — 23 293 и 21 092
соответственно.
По числу проведенных тестов на коронавирус в первой тройке
США, Россия и Германия — 5,6 миллиона, 3 миллиона и 2 миллиона соответственно.
Как сообщал портал "Комментарии", огромный астероид
приблизится к Земле 29 апреля.
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