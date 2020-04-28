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Комаровский рассказал, можно ли лечиться барсучим жиром

В народной медицине барсучий жир используют, в частности, для лечения псориаза, простудных заболеваний и кашля

сегодня, 12:09
Автор:

• Виолетта Комаровская

Комаровский рассказал, можно ли лечиться барсучим жиром

Доктор Евгений Комаровский выступил против лечения простуды и кашля барсучьим жиром. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube. 

Барсучий жир использую чаще всего в народной медицине для лечения кашля, бронхитов и простудных заболеваний. Но ничего общего с традиционной медициной это не имеет, говорит Комаровский. Любая попытка прописать пациенту соответствующие препараты - это шарлатанство, уверен врач-педиатр.

"Нужно оставить барсукам барсучий жир. Эффект можно теоретически обосновать лишь нанесением жира на кожу, если речи идет об историческом аспекте", - говорит Комаровский.

Он рассказал, что давно, когда еще не была развита традиционная медицина, умирающего человека могли смазывать барсучьим жиром и заворачивать в шкуру животных. Таким образом не было возможности теплоотдачи, температура тела подымалась, организму было проще справиться с инфекцией и человек мог выздороветь. Однако в современном мире нет необходимости в проведении подобных манипуляций. 

"Я понятия не имею, какое отношение сейчас имеет барсучий жир к лечению. Оставьте барсуков в покое", - подытожил Евгений Комаровский. 


Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали, где, по мнению доктора Комаровского, больше всего шансов заразиться коронавирусом


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_6dmq0921kI&feature=emb_logo
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