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У Зеленского сообщили, что привезет в Украину очередной самолет из Китая

В дальнейшем закупками средств защиты будет заниматься Министерство здравоохранения

сегодня, 16:34
Автор:

• Татьяна Веремеева

У Зеленского сообщили, что привезет в Украину очередной самолет из Китая

В ближайшее время в Украину прилетит самолет из Китая, который доставит в нашу страну 400 тысяч защитных масок, а также защитные средства для глаз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Это будет уже четвертый самолет из Китая, который доставит средства защиты в Украину. В то же время сообщается, что это будет последний рейс, который курирует Офис президента – доставкой средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19 в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Руководитель Минздрава Максим Степанов сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 тысяч костюмов биозащиты за средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", есть ли вероятность, что кого-то из властьимущих со временем привлекут к ответственности за установленные спорные ограничения – якобы в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.


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