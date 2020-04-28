У Зеленского сообщили, что привезет в Украину очередной самолет из Китая

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В ближайшее время в Украину прилетит самолет из Китая, который доставит в
нашу страну 400 тысяч защитных масок, а также защитные средства для глаз. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Это будет уже четвертый самолет из Китая, который доставит средства защиты
в Украину. В то же время сообщается, что это будет последний рейс, который
курирует Офис президента – доставкой средств и оборудования, необходимых для
преодоления эпидемии COVID-19 в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения
Украины.
Руководитель Минздрава Максим Степанов сообщил, что его ведомство уже
закупило более 70 тысяч костюмов биозащиты за средства из резервного фонда. В
дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из
стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.
Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", есть ли вероятность, что кого-то из властьимущих со временем привлекут к ответственности за установленные спорные ограничения – якобы в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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