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1 млн заболевших в США и более 3,1 млн в мире: статистика коронавируса

Более 216 тыс. человек умерли от коронавируса по всему миру

28 апреля 2020, 23:59
Автор:

• Антон Корнилов

1 млн заболевших в США и более 3,1 млн в мире: статистика коронавируса

На момент публикации коронавирусом Covid-19 по в США заболели более миллиона человек, а по всему миру более 3,1 миллиона заболевших, из которых 216,5 тысячи человек умерли, а еще 947 тысяч выздоровели. Таким образом, более 1,957 миллиона человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующая информация опубликована на сайте статистики Worldometers.

В США заболели 1 029 179 человек на момент публикации. Из них 58 568 человек умерли, а 140 138 выздоровели. Продолжают болеть коронавирусом еще 830 473 человека. Всего в США провели 5,8 миллиона тестов на коронавирус.

По числу заболевших на втором и третьем местах расположились Испания и Италия — 232 128 и 201 505 человек соответственно. На четвертом и пятом Франция и Великобритания — 165 911 и 161 145 заболевших соответственно. Примечательно, что сегодня на 8-е место в мире по числу заболевших коронавирусом вырвалась Россия — 93 558 заболевших.

Как сообщал портал "Комментарии", пандемия приведет к миллионам принудительных браков и беременностей.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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