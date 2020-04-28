1 млн заболевших в США и более 3,1 млн в мире: статистика коронавируса

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 по в США заболели более
миллиона человек, а по всему миру более 3,1 миллиона заболевших, из которых
216,5 тысячи человек умерли, а еще 947 тысяч выздоровели. Таким образом, более
1,957 миллиона человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующая
информация опубликована на сайте статистики Worldometers.
В США заболели 1 029 179 человек на момент
публикации. Из них 58 568 человек умерли, а 140 138 выздоровели.
Продолжают болеть коронавирусом еще 830 473 человека. Всего в США провели
5,8 миллиона тестов на коронавирус.
По числу заболевших на втором и третьем местах расположились
Испания и Италия — 232 128 и 201 505 человек соответственно. На
четвертом и пятом Франция и Великобритания — 165 911 и 161 145 заболевших
соответственно. Примечательно, что сегодня на 8-е место в мире по числу
заболевших коронавирусом вырвалась Россия — 93 558 заболевших.
Как сообщал портал "Комментарии", пандемия приведет к
миллионам принудительных браков и беременностей.
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