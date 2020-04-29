Карантин привел к дефициту донорской крови,- МОЗ

Эпидемия коронавируса COVID-19 и национальный карантин привел к тому, что украинские доноры перестали регулярно сдавать кровь, из-за чего в медицинских учреждениях появилась ее острая нехватка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья на странице в Facebook.

При этом ведомство отмечает, что потребность в донорской крови остается прежней и крайне необходима для спасения жизни при осложнениях во время операций, ДТП, трудных родах и тому подобных экстренных случаях.

Кроме того, медики отмечают, что во время карантина доноры крови имеют некоторые преимущества перед рядовыми гражданами, согласно постановлению Кабмина.

"Напомним, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому граждане, которые планируют сдать кровь, могут без проблем добраться для этого в больницу", - подчеркивает МОЗ

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи категорически предупреждают не терпеть головные боли или заниматься их подавлением за счет "спазмалгона". Они могут возникать по разным причинам, но, если приступы беспокоят часто, тогда необходимо сходить к врачу на консультацию, возможно, организм сигнализирует о серьезных проблемах. А своевременное лечение поможет избежать многих проблем.

Итак, если вас беспокоит головная боль, тогда лучше принять обезболивающие таблетку, сделать массаж головы или просто отдохнуть, чтобы она утихла. Нельзя терпеть головные боли, потому что одна боль порождает другую, только уже более сильную.







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