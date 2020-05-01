3,3 млн заболевших и больше миллиона выздоровевших: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 3,3
миллиона человек, из которых 233 533 человека умерли, а еще более миллиона
выздоровели. Таким образом, более 2 миллионов человек по всему миру продолжают
болеть коронавирусом Covid-19.
Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США — 1 091 067.
Из них 63 657 умерли, а еще 151 774 выздоровели. Всего США сделали
более 6,3 миллиона тестов на коронавирус.
На втором месте в мире по числу заболевших Испания — 239 639.
Из них 24 534 умерли, а еще 137 984 выздоровели. Всего в Испании
сделали почти 1,5 миллиона тестов на коронавирус.
На третьем месте в мире по числу заболевших Италия — 205 463.
Из них 27 967 умерли, а еще 75 945 выздоровели. Всего в Италии
сделали почти 2 миллиона тестов на коронавирус.
В Украине на момент публикации заболели 10406 человек, из
которых 261 умерли, а еще 1238 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", в Швейцарии пожилым людям
разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет.
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