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3,3 млн заболевших и больше миллиона выздоровевших: статистика коронавируса в мире

Более 2 млн человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом

сегодня, 01:37
Автор:

• Антон Корнилов

3,3 млн заболевших и больше миллиона выздоровевших: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 3,3 миллиона человек, из которых 233 533 человека умерли, а еще более миллиона выздоровели. Таким образом, более 2 миллионов человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 1 091 067. Из них 63 657 умерли, а еще 151 774 выздоровели. Всего США сделали более 6,3 миллиона тестов на коронавирус.

На втором месте в мире по числу заболевших Испания — 239 639. Из них 24 534 умерли, а еще 137 984 выздоровели. Всего в Испании сделали почти 1,5 миллиона тестов на коронавирус.

На третьем месте в мире по числу заболевших Италия — 205 463. Из них 27 967 умерли, а еще 75 945 выздоровели. Всего в Италии сделали почти 2 миллиона тестов на коронавирус.

В Украине на момент публикации заболели 10406 человек, из которых 261 умерли, а еще 1238 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", в Швейцарии пожилым людям разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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