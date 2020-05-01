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В Швейцарии пожилым людям разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет

В Швейцарии считают, что маленькие дети не передают коронавирус

сегодня, 01:35
Автор:

• Антон Корнилов

В Швейцарии пожилым людям разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет

Правительство Швейцарии приняло решение разрешить бабушкам и дедушкам обминать своих внуков младше 10 лет. Официальные рекомендации по борьбе с распространением пандемии коронавируса Covid-19 в Швейцарии пересмотрели. Об этом сообщили в издании BBC.

Руководитель отдела инфекционных болезней министерства здравоохранения страны Даниэль Кох сказал, что маленькие дети, по мнению ученых, не могут передавать коронавирус. Однако такие встречи между детьми и людьми пожилого возраста должны быть непродолжительными.

"Маленькие дети не заражаются и не передают вирус. У них просто нет рецепторов, чтобы подцепить болезнь", — заявил Кох.

По словам Даниэля Коха, жизнь многих бабушек и дедушек сводится к внукам, поэтому встречи между ними важны для психического здоровья пожилых людей. При этом не все эксперты согласны с выводами правительства Швейцарии.

На момент публикации в Швейцарии зарегистрировали почти 30 тысяч случаев коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заболел коронавирусом Covid-19.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52486618
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