В Швейцарии пожилым людям разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет

Правительство Швейцарии приняло решение разрешить бабушкам и дедушкам обминать своих внуков младше 10 лет. Официальные рекомендации по борьбе с распространением пандемии коронавируса Covid-19 в Швейцарии пересмотрели. Об этом сообщили в издании BBC.

Руководитель отдела инфекционных болезней министерства здравоохранения страны Даниэль Кох сказал, что маленькие дети, по мнению ученых, не могут передавать коронавирус. Однако такие встречи между детьми и людьми пожилого возраста должны быть непродолжительными.

"Маленькие дети не заражаются и не передают вирус. У них просто нет рецепторов, чтобы подцепить болезнь", — заявил Кох.

По словам Даниэля Коха, жизнь многих бабушек и дедушек сводится к внукам, поэтому встречи между ними важны для психического здоровья пожилых людей. При этом не все эксперты согласны с выводами правительства Швейцарии.

На момент публикации в Швейцарии зарегистрировали почти 30 тысяч случаев коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заболел коронавирусом Covid-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!