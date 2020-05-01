В Швейцарии пожилым людям разрешили обнимать своих внуков младше 10 лет

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Правительство Швейцарии приняло решение разрешить бабушкам и
дедушкам обминать своих внуков младше 10 лет. Официальные рекомендации по
борьбе с распространением пандемии коронавируса Covid-19 в Швейцарии пересмотрели. Об
этом сообщили в издании BBC.
Руководитель отдела инфекционных болезней министерства
здравоохранения страны Даниэль Кох сказал, что маленькие дети, по мнению
ученых, не могут передавать коронавирус. Однако такие встречи между детьми и
людьми пожилого возраста должны быть непродолжительными.
"Маленькие дети не заражаются и не передают вирус. У них
просто нет рецепторов, чтобы подцепить болезнь", — заявил Кох.
По словам Даниэля Коха, жизнь многих бабушек и дедушек
сводится к внукам, поэтому встречи между ними важны для психического здоровья
пожилых людей. При этом не все эксперты согласны с выводами правительства
Швейцарии.
На момент публикации в Швейцарии зарегистрировали почти 30
тысяч случаев коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Российской
Федерации Михаил Мишустин заболел коронавирусом Covid-19.
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