Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболел
коронавирусом Covid-19,
и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщили в российском издании Интерфакс со
ссылкой на слова главы российского правительства Михаила Мишустина в ходе
видеоконференции с президентом России Владимир Путиным.
Несмотря на то, что премьер-министр уходит на самоизоляцию,
правительство Российской Федерации продолжит работу. Мишустин планирует
оставаться на связи с другими членами правительства с помощью интернета и
телефона.
Исполнять обязанности главы правительства предложили первому
вице-премьер-министру Андрею Белоусову. Владимир Путин выразил надежду, что
Мушистин продолжит принимать активное участие в поддержке граждан и экономики.
Также президент России пообещал, что финальные решения не будут приниматься без
участия премьер-министра.
Михаил Мишустин еще раз попросил россиян оставаться дома на
майские праздники и серьезно относиться к пандемии коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники СБУ обнаружили
листовки с "Новороссией" и другой российской пропагандой в Одессе.
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