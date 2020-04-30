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Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом

В РФ уже назначили исполняющего обязанности главы правительства

сегодня, 20:54
Автор:

• Антон Корнилов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболел коронавирусом Covid-19, и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщили в российском издании Интерфакс со ссылкой на слова главы российского правительства Михаила Мишустина в ходе видеоконференции с президентом России Владимир Путиным.

Несмотря на то, что премьер-министр уходит на самоизоляцию, правительство Российской Федерации продолжит работу. Мишустин планирует оставаться на связи с другими членами правительства с помощью интернета и телефона.

Исполнять обязанности главы правительства предложили первому вице-премьер-министру Андрею Белоусову. Владимир Путин выразил надежду, что Мушистин продолжит принимать активное участие в поддержке граждан и экономики. Также президент России пообещал, что финальные решения не будут приниматься без участия премьер-министра.

Михаил Мишустин еще раз попросил россиян оставаться дома на майские праздники и серьезно относиться к пандемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники СБУ обнаружили листовки с "Новороссией" и другой российской пропагандой в Одессе.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/706913
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