В Украине разрешили проводить плановые операции, - Минздрав

Правительство делает первые шаги по ослаблению карантинных ограничений. Так, в Украине разрешается проведение госпитализаций и плановых хирургических операций, которые были запрещены во время эпидемии. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно сообщению чиновника, карантин действует уже порядка 50 дней и по жизненным показателям пациентов, существует необходимость в проведении операций.

"Сегодня во время правительственного совещания мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства. Как вы знаете, на время карантина были запрещены плановые операции. В том числе госпитализации. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операции необходимо человеку, для снижения риска для жизни и здоровья человека", - сообщил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Минздраве сообщили, кто чаще всего умирает от коронавируса.

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