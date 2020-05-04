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В Украине разрешили проводить плановые операции, - Минздрав

Минздрав разрешил оперировать украинцев

сегодня, 10:03
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине разрешили проводить плановые операции, - Минздрав

Правительство делает первые шаги по ослаблению карантинных ограничений. Так, в Украине разрешается проведение госпитализаций и плановых хирургических операций, которые были запрещены во время эпидемии. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно сообщению чиновника, карантин действует уже порядка 50 дней и по жизненным показателям пациентов, существует необходимость в проведении операций.

"Сегодня во время правительственного совещания мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства. Как вы знаете, на время карантина были запрещены плановые операции. В том числе госпитализации.  Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операции необходимо человеку, для снижения риска для жизни и здоровья человека", - сообщил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Минздраве сообщили, кто чаще всего умирает от коронавируса.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-provedenie-planovyh-operatsiy-1588573972.html
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