В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает из-за коронавируса в Украине

По состоянию на 28 апреля в Украине из-за коронавируса умерли 239 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается, что жертвами коронавируса в нашей стране чаще становятся мужчины – 132 умерших. Кроме того, в 85% из-за инфекции COVID‑19 умирали люди старше 50 лет. При этом, у 71% из них были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

Ранее "Комментарии" писали, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 401 новый случай коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 9410 человек. По информации медиков, в Украине удалось вылечить от коронавируса 992 человека.

Отметим, вероятно, что в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины примет решение о возможности открытия рынков – по определенному протоколу, с соблюдением правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Но потери ряда фермерских хозяйств и прочих предпринимателей, посаженных "под замок", уже огромны. Периодически озвучиваются мнения, что соответствующие "запретительные" постановления не просто незаконны, но и преследуют определенные корыстные интересы. У опрошенных порталом "Комментарии" экспертов свое мнение на этот счет.

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