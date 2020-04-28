В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает из-за коронавируса в Украине

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По состоянию на 28 апреля в Украине из-за коронавируса
умерли 239 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения
Украины.
Отмечается, что жертвами коронавируса в нашей стране чаще становятся мужчины – 132 умерших. Кроме того, в 85% из-за инфекции COVID‑19 умирали люди старше 50 лет. При этом, у 71% из них были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.
Ранее "Комментарии" писали, что за прошедшие сутки медики лабораторно
подтвердили 401 новый случай коронавируса в Украине. Таким образом, по
состоянию на 9:00 утра вторника, количество
инфицированных в нашей стране составляет 9410 человек. По информации
медиков, в Украине удалось вылечить от коронавируса 992 человека.
Отметим, вероятно, что в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины примет
решение о возможности открытия рынков – по определенному протоколу, с
соблюдением правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Но потери ряда
фермерских хозяйств и прочих предпринимателей, посаженных "под замок", уже
огромны. Периодически озвучиваются мнения, что соответствующие "запретительные"
постановления не просто незаконны, но и преследуют определенные корыстные интересы.
У
опрошенных порталом "Комментарии" экспертов свое мнение на этот счет.
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