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Новая статистика коронавируса в Украине на 28 апреля: заразился еще 401 человек

МОЗ информирует, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине скончалось 239 пациентов

сегодня, 09:15
Автор:

• Елена Волкова

Новая статистика коронавируса в Украине на 28 апреля: заразился еще 401 человек

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 401 новый случай коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 9410 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 28 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 239 пациентов. В то же время вылечили 992 человек.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
Киев - 1298 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ровенская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1429 случаев;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.


Также мы писали, что Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.


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Источник: comments.ua
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