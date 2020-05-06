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Названы самые грязные предметы, к которым мы прикасаемся каждый день

Предметы, к которым ежедневно прикасается человек, в условиях пандемии коронавируса могут стать для него самыми опасными

сегодня, 08:58
Автор:

• Виолетта Комаровская

Названы самые грязные предметы, к которым мы прикасаемся каждый день

В Центре общественного здоровья Украины назвали перечень самых грязных предметов, к которым ежедневно прикасается человек. Среди них оказались телефон и дверные ручки. 

Предметы, с которыми человек постоянно контактирует, могут стать в условиях пандемии самыми опасными, так как накапливают огромное количество микробов и бактерий. Они попадают на кожу, а затем через небольшие царапины или ранки проникают в организм. Это может быть чревато вирусными, грибковыми, бактериальными и кишечными инфекциями. Таким же образом можно подхватить глистов. 

Кроме телефона и дверных ручек к самым грязным бытовым предметам специалисты ЦОЗ отнесли письменные столы, клавиатуру, компьютерную мышь, поручни, кнопки лифта и выключатели.  

Однако справиться с большинством опасных возбудителей, которые попадают на кожу во время прикосновения, можно с помощью простого действия. Нужно лишь хорошо вымыть руки с мылом. В Центре общественного здоровья рассказали, когда это нужно делать обязательно: 

- когда был контакт с "опасными" предметами из перечня, приведенного ранее;

- перед приготовлением  и употреблением пищи; 

- после посещения туалета; 

- в начале рабочего дня и после его завершения; 

- перед тем, как принимать лекарства; 

- после общения с домашними питомцами или другими животными; 

Руки при этом следует мыть тщательно и не менее 20-30 секунд.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как правильно пользоваться антисептиком для рук. 


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Источник: https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/1890365151088204/?type=3&theater
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