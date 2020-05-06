Названы самые грязные предметы, к которым мы прикасаемся каждый день

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В Центре общественного здоровья Украины назвали перечень самых грязных предметов, к которым ежедневно прикасается человек. Среди них оказались телефон и дверные ручки.
Предметы, с которыми человек постоянно контактирует, могут стать в условиях пандемии самыми опасными, так как накапливают огромное количество микробов и бактерий. Они попадают на кожу, а затем через небольшие царапины или ранки проникают в организм. Это может быть чревато вирусными, грибковыми, бактериальными и кишечными инфекциями. Таким же образом можно подхватить глистов.
Кроме телефона и дверных ручек к самым грязным бытовым предметам специалисты ЦОЗ отнесли письменные столы, клавиатуру, компьютерную мышь, поручни, кнопки лифта и выключатели.
Однако справиться с большинством опасных возбудителей, которые попадают на кожу во время прикосновения, можно с помощью простого действия. Нужно лишь хорошо вымыть руки с мылом. В Центре общественного здоровья рассказали, когда это нужно делать обязательно:
- когда был контакт с "опасными" предметами из перечня, приведенного ранее;
- перед приготовлением и употреблением пищи;
- после посещения туалета;
- в начале рабочего дня и после его завершения;
- перед тем, как принимать лекарства;
- после общения с домашними питомцами или другими животными;
Руки при этом следует мыть тщательно и не менее 20-30 секунд.
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