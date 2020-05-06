3,8 млн заболевших и 263 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более 3,8 миллиона человек, из которых 263 тысячи умерли, а еще 1,285 миллиона выздоровели. Таким образом, на момент публикации более 2,25 миллиона человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующая информация опубликована на сайте статистики Worldometers.

В США заболели 1 252 689 человек, из которых 73 797 умерли, 205 205 выздоровели, а еще 973 687 продолжают болеть. В стране сделали 7 920 869 тестов на коронавирус.

В Испании заболели 253 682 человека, из которых 25 857 умерли, 159 359 выздоровели, а еще 68 466 продолжают болеть. В стране сделали 1 932 455 тестов на коронавирус.

В Италии заболели 214 457 человек, из которых 29 684 умерли, 93 245 выздоровели, а еще 91 528 продолжают болеть. В стране сделали 2 310 929 тестов на коронавирус.

Примечательно, что Россия занимает седьмое место в мире по числу заболевших — 165 929 человек. Но в среднем каждый день это число увеличивается на 10 тысяч новых заболевших, поэтому уже завтра-послезавтра, 7-8 мая, Россия может занять пятое место в мире по этому показателю.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Харькова Геннадий Кернес собирается запустить метро Харькова уже с 12 мая.

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