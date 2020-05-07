3,9 млн заболевших и 270 тысяч смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 3,9 миллиона человек, из которых 270 тысяч человек умерли, а еще более 1,3 миллиона человек выздоровели. Таким образом, на момент публикации почти 2,3 миллиона человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

На первом месте по числу заболевших США — почти 1,3 миллиона человек. Далее следуют Испания и Италия — 257 и 216 тысяч заболевших соответственно. На четвертом месте Великобритания — 207 тысяч заболевших, а на пятом — Россия, где заболели 177 тысяч человек.

По числу смертей тоже лидируют США — 76 674. На втором и третьем местах по этому показателю Великобритания и Италия — 30 615 и 29 958 смертей соответственно. На четвертом и пятом Испания и Франция — 26 070 и 25 987 смертей соответственно.

Больше всего тестов на коронавирус Covid-19 сделали в США, России, Германии, Италии и Испании.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует ослабить карантин с 11 мая.

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