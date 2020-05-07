Франция планирует ослабить карантин 11 мая

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9791.64
ETH/USD
213.20
LTC/USD
47.83
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
29.16
RUB/UAH
0.36
С понедельника, 11 мая, Франция планирует начать смягчение
карантинных ограничений в некоторых регионах государства за исключением
областей с максимальным число заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters со
ссылкой на слова премьер-министра Франции.
"С понедельника мы будем постепенно снимать ограничительные
меры, вступившие в силу 17 марта. Однако страна разделена на две части, в одних
областях зараженных больше, чем в других", — заявил премьер-министр Франции Эдуард
Филипп.
При этом средние школы, рестораны и кафе в некоторых
регионах страны планируют открыть только в начале июня при условии, что
динамика заболевания останется по-прежнему низкой.
Карантин во Франции ввели еще 17 мая. Сегодня, 7 мая,
еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон рассказала, что Европейский
Союз планирует открытие границ только после того, как возьмет под контроль
распространение пандемии коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости