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Франция планирует ослабить карантин 11 мая

Карантин в стране ввели 17 марта

сегодня, 20:38
Автор:

• Антон Корнилов

Франция планирует ослабить карантин 11 мая

С понедельника, 11 мая, Франция планирует начать смягчение карантинных ограничений в некоторых регионах государства за исключением областей с максимальным число заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Франции.

"С понедельника мы будем постепенно снимать ограничительные меры, вступившие в силу 17 марта. Однако страна разделена на две части, в одних областях зараженных больше, чем в других", — заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

При этом средние школы, рестораны и кафе в некоторых регионах страны планируют открыть только в начале июня при условии, что динамика заболевания останется по-прежнему низкой.

Карантин во Франции ввели еще 17 мая. Сегодня, 7 мая, еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон рассказала, что Европейский Союз планирует открытие границ только после того, как возьмет под контроль распространение пандемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-lockdown/france-to-reopen-on-monday-paris-region-to-unwind-lockdown-more-slowly-idUSKBN22J2A2
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