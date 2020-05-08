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190 тысяч человек могут умереть от Covid-19 в Африке до конца года — ВОЗ

В африканских странах пандемия может затянуться на несколько лет

сегодня, 21:40
Автор:

• Антон Корнилов

190 тысяч человек могут умереть от Covid-19 в Африке до конца года — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предположила, что в течение первого года эпидемии, до конца 2020 года, в Африке могут умереть до 190 тысяч человек из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.

Исследование Всемирной организации здравоохранения предполагает длительную вспышку пандемии в течение следующих нескольких лет. Эксперты организации считают, что наименее устойчивы в плане медицины, а потому наиболее подвержены риску заболеваемости африканские страны.

Также одним из факторов эксперты отметили молодое население Африки. На основе результатов исследования ученые сделали вывод, что в первый год пандемии в африканских странах коронавирусом Covid-19 могут заболеть от 29 до 44 миллионов человек. Из них от 83 до 190 тысяч человек могут умереть.

Во Всемирной организации здравоохранения уже предполагали, что Африка может стать следующим новым центром всемирной пандемии коронавируса.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-52587408
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