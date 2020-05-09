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4 млн заболевших и 275 тысяч смертей: статистика коронавируса в мире

Почти 1,4 миллиона человек выздоровели от коронавируса

сегодня, 00:24
Автор:

• Антон Корнилов

4 млн заболевших и 275 тысяч смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 4 миллиона человек, из которых 275 тысяч человек умерли, а еще почти 1,4 миллиона выздоровели. Таким образом, по всему миру на момент публикации 2 349 149 человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

По числу заболевших лидируют США — 1,317 миллиона человек. За ними в антирейтинге идут Испания (260 тысяч), Италия (217 тысяч), Великобритания (211 тысяч) и Россия (188 тысяч).

По числу смертей тоже лидируют Штаты — 78 564. За ними в антирейтинге идут Великобритания (31 241), Италия (30 201), Испания (26 299) и Франция (26 230).

Больше всего тестов на коронавирус Covid-19 сделали в США (8,6 миллиона), России (5 миллионов), Германии (2,75 миллиона), Италия (2,45 миллиона) и Испании (1,93 миллиона).

Как сообщал портал "Комментарии", 190 тысяч человек могут умереть от Covid-19 в Африке до конца года, согласно новому исследованию Всемирной организации здравоохранения.

 


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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