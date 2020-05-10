"Почти 100": в рядах ВСУ выявлены два новых случая коронавируса

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Так, COVID-19 диагностировали у военнослужащего Криворожского гарнизона и работника ВСУ Винницкого гарнизона.

"Больные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 10 мая, в рядах Вооруженных сил коронавирусом болеет 41 человек, выздоровели 54 пациента. Также зафиксировано два летальных случая.

На карантине сейчас находятся 311 человек. У 33 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - отметили в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал окончание масочного режима.











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