Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.05.2020

BTC/USD

8634.86

ETH/USD

185.89

LTC/USD

41.21

НБУ 11.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Еврокомиссии заявили, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В Еврокомиссии заявили, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса

В Еврокомисии призывают страны заранее подготовить материально-техническую базу, которая необходима для борьбы с коронавирусом

сегодня, 19:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Еврокомиссии заявили, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса

В Европейской комиссии предполагают, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Стефана де Кеерсмэкера сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Стефан де Кеерсмэкер сообщил,  что на данный момент в Евросоюзе продолжаются усилия касательно координации с государствами-членами, с различными органами, такими как комитет по охране здоровья. В частности, каждую неделю проходят видеоконференции, в которых принимают участие еврокомиссары, а также государства-члены Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии также сообщил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний анализирует информацию относительно обеспечения разных стран медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Это делается в рамках разработки мер, которые будут применяться в случае второй волны пандемии COVID-19.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также предупреждает о возможной второй волне заражений и делает акцент на необходимости использовать все возможные средства для улучшения систем надзора за эпидемиологической ситуацией.

Ранее "Комментарии" писали, что Россия вошла в тройку лидеров по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Президент Владимир Путин приказал строить полевые госпитали, где будут принимать исключительно пациентов с COVID-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/661419.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...