В Еврокомиссии заявили, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса

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В Европейской комиссии предполагают, что миру стоит
готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление
представителя Еврокомиссии Стефана де Кеерсмэкера сообщает "Интерфакс-Украина".
Так, Стефан де Кеерсмэкер сообщил, что на данный момент в Евросоюзе продолжаются
усилия касательно координации с государствами-членами, с различными органами,
такими как комитет по охране здоровья. В частности, каждую неделю проходят
видеоконференции, в которых принимают участие еврокомиссары, а также
государства-члены Евросоюза.
Представитель Еврокомиссии также сообщил, что Европейский
центр профилактики и контроля заболеваний анализирует информацию относительно
обеспечения разных стран медицинским оборудованием и средствами индивидуальной
защиты. Это делается в рамках разработки мер, которые будут применяться в
случае второй волны пандемии COVID-19.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
также предупреждает о возможной второй волне заражений и делает акцент на необходимости
использовать все возможные средства для улучшения систем надзора за
эпидемиологической ситуацией.
Ранее "Комментарии" писали, что Россия
вошла в тройку лидеров по количеству случаев инфицирования коронавирусом.
Президент Владимир Путин приказал строить полевые госпитали, где будут
принимать исключительно пациентов с COVID-19.
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