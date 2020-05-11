В Еврокомиссии заявили, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса

В Европейской комиссии предполагают, что миру стоит готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Стефана де Кеерсмэкера сообщает "Интерфакс-Украина".



Так, Стефан де Кеерсмэкер сообщил, что на данный момент в Евросоюзе продолжаются усилия касательно координации с государствами-членами, с различными органами, такими как комитет по охране здоровья. В частности, каждую неделю проходят видеоконференции, в которых принимают участие еврокомиссары, а также государства-члены Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии также сообщил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний анализирует информацию относительно обеспечения разных стран медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Это делается в рамках разработки мер, которые будут применяться в случае второй волны пандемии COVID-19.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также предупреждает о возможной второй волне заражений и делает акцент на необходимости использовать все возможные средства для улучшения систем надзора за эпидемиологической ситуацией.

Ранее "Комментарии" писали, что Россия вошла в тройку лидеров по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Президент Владимир Путин приказал строить полевые госпитали, где будут принимать исключительно пациентов с COVID-19.

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