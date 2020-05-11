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Россия оказалась в тройке лидеров по количеству больных коронавирусом: в стране начинают строить полевые госпитали

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 656 новых случаев инфицирования коронавирусом

сегодня, 16:20
Автор:

• Виолетта Комаровская

Россия оказалась в тройке лидеров по количеству больных коронавирусом: в стране начинают строить полевые госпитали

Россия вошла в тройку лидеров по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Президент Владимир Путин приказал строить полевые госпитали, где будут принимать исключительно пациентов с COVID-19. 

За минувшие сутки в России добавилось рекордное количество новых случаев инфицирования. Коронавирус диагностировали более чем у 11 с половиной тысяч пациентов. Это самый высокий показатель в мире за вчера. Таким образом по общему числу заболевших Россия обошла Италию и Великобританию и стала третьей в общемировом рейтинге. Впереди теперь только Испания, а также США, где вспышка коронавируса пока остается самой мощной в мире. 

В общем в России коронавирус выявили у 221 244 человек. Из них 39 801 коронавирус уже победили. 2009 человек умерли. 

После такого резкого увеличения количества больных президент Владимир Путин поручил в срочном порядке строить мобильные госпитали, куда будут привозить только пациентов с COVID-19. Все эти полевые больницы должны быть развернуты на отдаленных территориях, где нет жилых массивов. А закончить строительство глава государства поручил до 20 мая. Кроме полевых госпиталей должны появится также мобильные лаборатории для тестирования на коронавирус. Помогать со строительством буду представители МЧС, говорится в поручении президента, которое направили правительству. 

Кроме этого, отдельный полевой госпиталь должен появится в селе Белокаменка Мурманской области, где зафиксировали мощную волну заболеваемости. На стройплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений обнаружили более 2 тысяч больных коронавирусом. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Черногория собирается победить коронавирус и начать туристический сезон уже в средине лета. 


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/8443069
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