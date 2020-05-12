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Qatar Airways раздаст медикам 100 тысяч бесплатных билетов в качестве благодарности

Медики также получат до 35% скидки в заведениях Qatar Duty Free

сегодня, 18:21
Автор:

• Антон Корнилов

Qatar Airways раздаст медикам 100 тысяч бесплатных билетов в качестве благодарности

Руководство катарской авиакомпании Qatar Airways приняло решение выдать медицинским сотрудникам 100 тысяч бесплатных билетов на авиарейсы в качестве благодарности за их бесценный вклад в борьбу с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Qatar Airways на официальном сайте.

Каждый медицинский сотрудник сможет получать два бесплатных билетов эконом-класса на авиарейсы в обе стороны в любом направлении для себя и своего спутника. Среди прочего медицинские сотрудники также получат до 35% скидки в местных заведениях Qatar Duty Free в столичном аэропорту.

Компания планируют провести такую программу с 12 до 18 мая 2020 года. Для участия медикам предложили заполнить форму на официальном сайте, после чего им пришлют промокод на бесплатные билеты.

На момент публикации в Катере коронавирусом Covid-19 заболели 25 149 человек, из которых всего 14 умерли, а еще 3019 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", миллиардер Джордж Сорос заявил, что пандемия коронавируса Covid-19 может разрушить Европейский союз.


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Источник: https://www.qatarairways.com/uk-ua/offers/thank-you-medics.html?iid=ALL26037240
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