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Комаровский рассказал о пользе хрена в профилактике вирусных заболеваний

Комаровский рассказал, что лучше справится с профилактикой вирусных заболеваний - хрен или имбирь

сегодня, 11:46
Автор:

• Виолетта Комаровская

Комаровский рассказал о пользе хрена в профилактике вирусных заболеваний

Украинский хрен более эффективен, если речь идет о профилактике вирусных заболеваний. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский. В тот момент, когда при употреблении хрена на глазах появляются слезы, организм получает дополнительную защиту от вирусов. 

Именно появление слез может включить иммунную систему человека, говорит медик. Дело в том, что в слезах содержится белок лизоцим, который является универсальным противовирусным средством. Когда человек плачет, часть жидкости по носослезному каналу попадает как раз в полость носа. Происходит естественное промывание, да еще и с природным противовирусным компонентом. Как раз поэтому дети, которые часто плачут, реже болеют простудными заболеваниями, говорит педиатр. 

В процессе плача и появления слез и кроется значительная часть пользы хрена как профилактического средства от вирусов. Украинский хрен очень острый и если есть его в нормальных количествах, то он непременно вызовет слезы, говорит Комаровский. Далее дело уже за лизоцимом, который запустит иммунную систему и поможет организму бороться с вирусами более эффективно. 

"Поэтому можем предположить, что именно хрен, который провоцирует слезу и может заставить нас шмыгать носом, промывая его лизоцимом, усиливает иммунную систему организма. Я скажу, что хрен гораздо эффективнее справится с этой задачей, чем имбирь", - рассказал Комаровский. 

Дело в том, что наиболее уязвимы к вирусам именно слизистые оболочки, в частности, носа. Лизоцим, который попадет в нос вместе со слезами поможет эти вирусы нейтрализовать, объяснил врач. 


Ранее Евгений Комаровский рассказывал, безопасно ли ехать в этом году на море. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=23SPd-C2b4o&feature=emb_logo
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