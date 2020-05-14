Комаровский рассказал о пользе хрена в профилактике вирусных заболеваний

Украинский хрен более эффективен, если речь идет о профилактике вирусных заболеваний. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский. В тот момент, когда при употреблении хрена на глазах появляются слезы, организм получает дополнительную защиту от вирусов.

Именно появление слез может включить иммунную систему человека, говорит медик. Дело в том, что в слезах содержится белок лизоцим, который является универсальным противовирусным средством. Когда человек плачет, часть жидкости по носослезному каналу попадает как раз в полость носа. Происходит естественное промывание, да еще и с природным противовирусным компонентом. Как раз поэтому дети, которые часто плачут, реже болеют простудными заболеваниями, говорит педиатр.

В процессе плача и появления слез и кроется значительная часть пользы хрена как профилактического средства от вирусов. Украинский хрен очень острый и если есть его в нормальных количествах, то он непременно вызовет слезы, говорит Комаровский. Далее дело уже за лизоцимом, который запустит иммунную систему и поможет организму бороться с вирусами более эффективно.

"Поэтому можем предположить, что именно хрен, который провоцирует слезу и может заставить нас шмыгать носом, промывая его лизоцимом, усиливает иммунную систему организма. Я скажу, что хрен гораздо эффективнее справится с этой задачей, чем имбирь", - рассказал Комаровский.

Дело в том, что наиболее уязвимы к вирусам именно слизистые оболочки, в частности, носа. Лизоцим, который попадет в нос вместе со слезами поможет эти вирусы нейтрализовать, объяснил врач.





Ранее Евгений Комаровский рассказывал, безопасно ли ехать в этом году на море.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!