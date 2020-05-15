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4,5 млн заболевших и 300 тысяч смертей: статистика коронавируса в мире

По всему миру продолжают болеть более 2,5 миллиона человек

сегодня, 00:09
Автор:

• Антон Корнилов

4,5 млн заболевших и 300 тысяч смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации по всему миру коронавирусом Covid-19 заболели более 4,5 миллиона человек, из которых более 300 тысяч человек умерли, почти 1,7 миллиона человек выздоровели, а еще более 2,5 миллиона человек продолжают болеть. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 1,45 миллиона, из которых 86 587 человек умерли, а еще 316 тысяч выздоровели. Продолжают болеть более миллиона человек. Всего США сделали 10,5 миллиона тестов на коронавирус.

На втором месте, по данным некоторых источников, пока еще остается Испания, где заболели 272,6 тысячи человек. Из них 27 321 умерли, а 186 тысяч выздоровели. Еще почти 59 тысяч человек продолжают болеть. Всего Испания сделала почти 2,5 миллиона тестов на коронавирус.

На третьем месте, по данным некоторых источников, по числу заболевших Россия — 252 тысячи. Из них всего 2305 умерли, а еще около 53,5 тысячи выздоровели. Таким образом, более 196 тысяч человек продолжают болеть. Всего Россия сделала почти 6,2 миллиона тестов на коронавирус.

Данные по числу заболевших в Испании и России отличаются в разных источниках из-за того, что в какой-то момент Испания начала считать в официальную статистику только лабораторно подтвержденные случаи. Из-за этого число заболевших в Испании резко снизилось. Но Россия в ближайшие несколько дней, учитывая тенденцию и динамику роста заболеваемости, обгонит Испанию по числу заболевших при подсчете любым способом.

Как сообщал портал "Комментарии", Исландия планирует открыть границы не позднее 15 июня.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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