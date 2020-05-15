Зарплаты медикам могут поднять на 50% - Минздрав

Украинским медикам уже в июле могут повысить заплаты до 50%. Соответствующее заявление министра здравоохранения Максима Степанова опубликовали на официальном сайте ведомства.

На сколько именно вырастут зарплаты и у кого в Минздраве пока не уточняют. Там сейчас должны все подробно рассчитать и передать эту информацию в Минфин, чтобы затем получить деньги с бюджета государства. Более высокие зарплаты украинские врачи, в любом случае, получат не ранее, чем в июле.

"Наши медработники получать должны справедливую зарплату, а не то, что мы имеем сейчас. Мы предлагаем повысить оплату труда до 50% и хотим, чтобы это случилось с 1 июля. Это давнее обещание, которое все время откладывалось. Так вот пришло время это обещание выполнить", - сказал Степанов.

Повышать оплату труда украинским медикам будут в рамках медицинской реформы.

Вместе с тем, по словам Максима Степанова, уже почти все регионы рассчитались полностью с врачами за их участие в борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет 300-процентной доплате, которая была заложена в новый бюджет на 2020 год. Ранее "Комментарии" рассказывали, что первой областью, которая рассчиталась с врачами полностью, стала Полтавская.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!