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Зарплаты медикам могут поднять на 50% - Минздрав

Повысить зарплаты украинским медикам до 50% в Минздраве планируют с июля

сегодня, 12:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Зарплаты медикам могут поднять на 50% - Минздрав

Украинским медикам уже в июле могут повысить заплаты до 50%. Соответствующее заявление министра здравоохранения Максима Степанова опубликовали на официальном сайте ведомства. 

На сколько именно вырастут зарплаты и у кого в Минздраве пока не уточняют. Там сейчас должны все подробно рассчитать и передать эту информацию в Минфин, чтобы затем получить деньги с бюджета государства. Более высокие зарплаты украинские врачи, в любом случае, получат не ранее, чем в июле. 

"Наши медработники получать должны справедливую зарплату, а не то, что мы имеем сейчас. Мы предлагаем повысить оплату труда до 50% и хотим, чтобы это случилось с 1 июля. Это давнее обещание, которое все время откладывалось. Так вот пришло время это обещание выполнить", - сказал Степанов. 

Повышать оплату труда украинским медикам будут в рамках медицинской реформы. 

Вместе с тем, по словам Максима Степанова, уже почти все регионы рассчитались полностью с врачами за их участие в борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет 300-процентной доплате, которая была заложена в новый бюджет на 2020 год. Ранее "Комментарии" рассказывали, что первой областью, которая рассчиталась с врачами полностью, стала Полтавская. 


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-provodit-rozrahunki-schodo-pidvischennja-zarlat-medikam-do-50
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