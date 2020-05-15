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В Украине не сообщают о случаях заболевания коронавирусом среди медиков

Сообщается только о заболевании каждого второго медика

сегодня, 21:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине не сообщают о случаях заболевания коронавирусом среди медиков

Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2 медика. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко также отмечает, что руководители учреждений здравоохранения пренебрегают требованием касательно того, что в случае заболевания медиков нужно сообщать государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. Каждый случай заболевания коронавирусом среди медицинских сотрудников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

По его словам, на данный момент расследование завершено только в 10 случаях. При этом, в 7 из них установлена связь между профессией и болезнью.

Также существует проблема с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий.


Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине уже со следующей недели могут запустить тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19. Так, Министерство охраны здоровья готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе, если все будет происходить по плану.


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