В Украине запустят массовое диагностирование на антитела к коронавирусу

В Украине уже со следующей недели могут запустить тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Министерство охраны здоровья готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе, если все будет происходить по плану.

Добавим, что 12 областям удалось уладить вопрос выплаты надбавок к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. В Минздраве отметили, что остальные регионы проводят финальные расчеты.

Как сообщалось, в Кабинете министров Украины рассказали, куда идут средства из фонда борьбы с COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" писал, что суточная статистика по коронавирусу в Украине ухудшилась. Медики лабораторно подтвердили еще 483 новых случая коронавируса в Украине - на 61 человека больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 17330 человек.

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