Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9618.51

ETH/USD

200.29

LTC/USD

43.32

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине запустят массовое диагностирование на антитела к коронавирусу
НОВОСТИ Все новости

В Украине запустят массовое диагностирование на антитела к коронавирусу

В Офисе президента сообщили, когда в Украине начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

сегодня, 13:44
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине запустят массовое диагностирование на антитела к коронавирусу

В Украине уже со следующей недели могут запустить тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Министерство охраны здоровья готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе, если все будет происходить по плану.

Добавим, что 12 областям удалось уладить вопрос выплаты надбавок к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. В Минздраве отметили, что остальные регионы проводят финальные расчеты.

Как сообщалось, в Кабинете министров Украины рассказали, куда идут средства из фонда борьбы с COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" писал, что суточная статистика по коронавирусу в Украине ухудшилась. Медики лабораторно подтвердили еще 483 новых случая коронавируса в Украине - на 61 человека больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 17330 человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-gotuyutsya-zapustiti-testuvannya-na-antitila-do-c-61161
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...