Новые цифры МОЗ: суточная статистика по коронавирусу в Украине ухудшилась

Медики лабораторно подтвердили еще 483 новых случая коронавируса в Украине - на 61 человека больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 17330 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 15 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 476 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 4473 человека.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине.

Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 674 случая;

Волынская область - 582 случая;

Днепропетровская область - 791 случай;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 538 случаев;

Закарпатская область - 816 случаев;

Запорожская область - 356 случаев;

Ивано-Франковская область - 1188 случаев;

Кировоградская область - 437 случаев;

Киев - 2068 случаев;

Киевская область - 1094 случая;

Львовская область - 942 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 712 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1074 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1060 случаев;

Харьковская область - 757 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 222 случая;

Черновицкая область - 2600 случаев;

Черкасская область - 350 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию

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