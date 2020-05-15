Новые цифры МОЗ: суточная статистика по коронавирусу в Украине ухудшилась

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Медики лабораторно подтвердили еще 483 новых случая
коронавируса в Украине - на 61 человека больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных
в нашей стране составляет 17330 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 15 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 476 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 4473 человека.
Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине.
Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:
Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
Киев - 2068 случаев;
Киевская область - 1094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.
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