В Украине начнут проводить ИФА-тесты на антитела

Выявлять коронавирусную инфекцию в Украине станут с помощью ИФА-тестов. Для проверок на антитела будут использовать и тесты от украинских производителей. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В понедельник уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. ... Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты и это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать", - заявил глава Минздрава.

ИФА-тесты смогут показать наличие и уровень антител в крови. Это позволит определить не только заболевших, но и уже выздоровевших от COVID-19. Минздрав намерен использовать тесты, произведенные в Украине.

"Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании "Лярош", которые подтверждены европейскими сертификатами", - добавил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада проголосовала за введение массового тестирования на коронавирус.

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