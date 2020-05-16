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В Украине начнут проводить ИФА-тесты на антитела

ИФА-тесты позволят определять наличие антител в крови человека

сегодня, 10:33
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине начнут проводить ИФА-тесты на антитела

Выявлять коронавирусную инфекцию в Украине станут с помощью ИФА-тестов. Для проверок на антитела будут использовать и тесты от украинских производителей. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов.

 "В понедельник уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. ... Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты и это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать", - заявил глава Минздрава.

ИФА-тесты смогут показать наличие и уровень антител в крови. Это позволит определить не только заболевших, но и уже выздоровевших от COVID-19. Минздрав намерен использовать тесты, произведенные в Украине.

"Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании "Лярош", которые подтверждены европейскими сертификатами", - добавил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада проголосовала за введение массового тестирования на коронавирус.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-nachnut-ispolzovat-ifa-testirovaniya-1589613092.html
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