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Главная Новости Общество медицина 4,87 млн заболевших, 319 тыс. смертей и Бразилия на пятом месте: статистика коронавируса в мире
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4,87 млн заболевших, 319 тыс. смертей и Бразилия на пятом месте: статистика коронавируса в мире

По всему миру коронавирусом Covid-19 продолжают болеть более 2,6 миллиона человек

сегодня, 00:49
Автор:

• Антон Корнилов

4,87 млн заболевших, 319 тыс. смертей и Бразилия на пятом месте: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели почти 4,87 миллиона человек, из которых 319 тысяч человек умерли, а еще почти 1,9 миллиона человек выздоровели. Таким образом, по всему миру коронавирусом Covid-19 продолжают болеть более 2,6 миллиона человек. Соответствующая информация опубликована на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — почти 1,544 миллиона человек. Из них 91 717 умерли, а 353 тысячи выздоровели. Продолжают болеть 1,1 миллиона человек.

На втором месте по числу заболевших Россия — 290 тысяч человек. Из них, по официальной статистике, умерли всего 2722 человека, а более 70 тысяч выздоровели. Продолжают болеть почти 218 тысяч человек.

На третьем месте Испания, где заболели 278 тысяч человек, а на четвертом — Великобритания, где заболели 246 406 человек. Примечательно, что сегодня на пятом месте в антирейтинге по числу заболевших оказалась Бразилия, где заболели 245 595 человек. Учитывая тенденцию, на днях Бразилия может обогнать Великобританию и оказаться на четвертом месте, а в течение недели — Испанию на третьем.

Как сообщал портал "Комментарии", Меркель и Макрон хотят создать фонд на 500 миллиардов евро для поддержки стран ЕС после пандемии.

 


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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