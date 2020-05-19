4,87 млн заболевших, 319 тыс. смертей и Бразилия на пятом месте: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели почти
4,87 миллиона человек, из которых 319 тысяч человек умерли, а еще почти 1,9
миллиона человек выздоровели. Таким образом, по всему миру коронавирусом Covid-19 продолжают болеть
более 2,6 миллиона человек. Соответствующая информация опубликована на сайте
статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США — почти 1,544 миллиона
человек. Из них 91 717 умерли, а 353 тысячи выздоровели. Продолжают болеть
1,1 миллиона человек.
На втором месте по числу заболевших Россия — 290 тысяч
человек. Из них, по официальной статистике, умерли всего 2722 человека, а более
70 тысяч выздоровели. Продолжают болеть почти 218 тысяч человек.
На третьем месте Испания, где заболели 278 тысяч человек, а
на четвертом — Великобритания, где заболели 246 406 человек. Примечательно, что
сегодня на пятом месте в антирейтинге по числу заболевших оказалась Бразилия,
где заболели 245 595 человек. Учитывая тенденцию, на днях Бразилия может
обогнать Великобританию и оказаться на четвертом месте, а в течение недели —
Испанию на третьем.
Как сообщал портал "Комментарии", Меркель и Макрон хотят
создать фонд на 500 миллиардов евро для поддержки стран ЕС после пандемии.
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