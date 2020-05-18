Меркель и Макрон хотят создать фонд на €500 млрд для поддержки стран ЕС после пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят создать фонд финансовой помощи странам для восстановления стран Европейского союза после пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Associated Press.

Планируемый финансовый объем такого фонда — 500 миллиардов евро. Идея заключается в том, чтобы все 27 стран Европейского союза позаимствовали такую сумму на финансовых рынках, а пострадавшие страны получили деньги в долг.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон рассказали, что планируют достичь соглашения по поводу создания фонда поддержки странам Европейского союза с другими членами организации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение представителей Германии и Франции.

На момент публикации по числу заболевших коронавирусом Covid-19 Испания находится на третьем месте в мире, Италия — на шестом, Франция — на седьмом, Германия — на восьмом.

Как сообщал портал "Комментарии", Испания планирует раздать взрослым жителям почти по 500 евро.

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