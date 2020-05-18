Меркель и Макрон хотят создать фонд на €500 млрд для поддержки стран ЕС после пандемии

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции
Эммануэль Макрон хотят создать фонд финансовой помощи странам для
восстановления стран Европейского союза после пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
издании Associated Press.
Планируемый финансовый объем такого фонда — 500 миллиардов
евро. Идея заключается в том, чтобы все 27 стран Европейского союза
позаимствовали такую сумму на финансовых рынках, а пострадавшие страны получили
деньги в долг.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон рассказали, что планируют
достичь соглашения по поводу создания фонда поддержки странам Европейского
союза с другими членами организации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер
Ляйен поддержала предложение представителей Германии и Франции.
На момент публикации по числу заболевших коронавирусом Covid-19 Испания находится на
третьем месте в мире, Италия — на шестом, Франция — на седьмом, Германия — на
восьмом.
Как сообщал портал "Комментарии", Испания планирует раздать
взрослым жителям почти по 500 евро.
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