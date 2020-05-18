Испания планирует раздать взрослым жителям почти по 500 евро

Правительство Испании приняло решение о выплатах гражданам ежемесячного базового дохода в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.

В правительстве Испании рассказали, что планируют утвердить такое решение уже на следующей неделе. Сначала финансовую помощь от государства получат как минимум 100 тысяч испанских семей, которые больше других пострадали от последствий пандемии коронавируса Covid-19.

Каждый взрослый гражданин Испании начнет получать ежемесячное пособие в размере как минимум 462 евро вне зависимости от наличия или отсутствия у него других источников дохода. В дальнейшем правительство планирует расширить такую программу финансовой помощи на большее число граждан и на другие категории населения.

Министр социального обеспечения Испании Хосе Луис Эксрива заявил, что такое решение обойдется правительству страны примерно в 3-3,5 миллиарда евро в год.

Испания — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса Covid-19 государств. На момент публикации в стране заболели 278 тысяч человек, из которых 27,7 тысячи умерли, а 196 тысяч выздоровели. Таким образом, еще почти 55 тысяч человек в Испании продолжают болеть коронавирусом, а страна занимает первое место в Европе и третье место в мире по числу заболевших Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!