Почти 5 млн заболевших и 324 тысячи смертей: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели почти 5
миллионов человек, а именно 4 971 164. Из них 324 тысячи умерли, а
еще 1,95 миллиона человек выздоровели. Таким образом, на момент публикации
коронавирусом Covid-19
продолжают болеть 2,7 миллиона человек по всему миру. Соответствующие данные
опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США — 1,567 миллиона
заболевших. Из них 93 364 человека умерли, а еще более 362 тысяч выздоровели.
Всего США сделали 12,6 миллиона тестов на коронавирус.
На втором месте по числу заболевших Россия — 300 тысяч
заболевших. Из них, по официальным данным, умерли менее 3 тысяч человек, а
выздоровели — более 76 тысяч. Всего Россия сделала 7,35 миллиона тестов на
коронавирус.
На третьем месте по числу заболевших Испания — 279 тысяч
заболевших. Из них 27 778 человек умерли, а выздоровели — 197 тысяч. Продолжают
болеть еще около 54 тысяч человек. Всего Испания сделала более 3 миллионов
тестов на коронавирус.
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