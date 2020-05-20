Почти 5 млн заболевших и 324 тысячи смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели почти 5 миллионов человек, а именно 4 971 164. Из них 324 тысячи умерли, а еще 1,95 миллиона человек выздоровели. Таким образом, на момент публикации коронавирусом Covid-19 продолжают болеть 2,7 миллиона человек по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 1,567 миллиона заболевших. Из них 93 364 человека умерли, а еще более 362 тысяч выздоровели. Всего США сделали 12,6 миллиона тестов на коронавирус.

На втором месте по числу заболевших Россия — 300 тысяч заболевших. Из них, по официальным данным, умерли менее 3 тысяч человек, а выздоровели — более 76 тысяч. Всего Россия сделала 7,35 миллиона тестов на коронавирус.

На третьем месте по числу заболевших Испания — 279 тысяч заболевших. Из них 27 778 человек умерли, а выздоровели — 197 тысяч. Продолжают болеть еще около 54 тысяч человек. Всего Испания сделала более 3 миллионов тестов на коронавирус.

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