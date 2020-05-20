Бесплодие и интеллект: медики назвали осложнения от COVID-19, которые остаются на всю жизнь

После многочисленных исследований пациентов, которые переболели коронавирусом, ученые и медики пришли к выводу: часть людей, которые перенесли COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем. Об этом, в частности, заявил кардиолог из Медицинской школы Йельского университета Джозеф Бреннан.

Исследователи имеют основания полагать, что экс-носители коронавируса будут иметь проблемы, связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и даже интеллекта. Прежде всего, на легких после вирусной пневмонии могут остаться рубцы, которые снижают способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель, говорят в Университете Южной Калифорнии, предполагая, что такие изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер.

Кроме того, после COVID-19 у людей наблюдается образование тромбов, что может привести к инсультам. Есть также мнение, что коронавирус может поражать сердечную мышцу, вызывая ее воспаление, а также острый миокардит и сердечную недостаточность.

У тех пациентов, у которых симптомы коронавируса проявились очень ярко, наблюдают повреждения почек. По словам медиков, пневмония становится причиной образования большого количества воды вокруг легких, которую выводят мочегонными препаратами. Таким образом, нагрузка на почки становится в разы сильнее, и органы могут не справиться.

Многочисленные исследования доказывают, что новый тип коронавируса повреждает и центральную нервную систему, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Медики из Китая, проанализировав истории болезни 214 госпитализированных, говорят, что треть имела неврологические симптомы: головокружение, головную боль, нарушение сознания, проблемы со зрением, а также потерю вкуса и обоняния. Спустя недели после выздоровления у человека могут оставаться нарушения внимания, концентрации и памяти, а также поражение периферической нервной системы.

Некоторые ученые склонны считать, что коронавирус чреват даже мужским бесплодием. Дескать, яички содержат большое количество рецепторов ACE2, в связи с чем существует вероятность их повреждения и последующего бесплодия. Медики говорят, что у мужчин, заразившихся COVID-19, появляются проблемы с гормонами и снижение фертильности.

Напомним, медики лабораторно подтвердили 354 новых случая коронавируса в Украине - это на 106 человек больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество инфицированных в нашей стране составляет 19230 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

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