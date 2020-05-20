В Минздраве заявили, что разблокировали систему закупок

Система медицинских закупок, которая в конце марта текущего года была почти парализована, теперь разблокирована. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства охраны здоровья Украины.

В Минздраве рассказали, что за полтора месяца разработали и согласовали 7 важных нормативно-правовых актов. В частности, утвердили перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупят за средства 2020 года, а также внесли изменения в Технические регламенты относительно медизделий – это должно упростить процедуры для более чем 600 стентов, эндопротезов и других средств.

Отмечается, что разработан проект постановления, который разблокирует закупки за средства 2017 года и позволит завершить практически потерянный проект трансплантологии и создание в Украине первого центра, где можно будет определять совместимость доноров для осуществления пересадок. Кроме того, разработан проект постановления относительно ежегодного отбора специализированных закупочных организаций. А также проходит процедуру юстировки утвержденный приказ Минздрава по продлению срока действия свидетельств о регистрации лекарственных средств.

В министерстве добавили, что переданы паспорта бюджетных программ в Министерство финансов Украины, а ждет утверждения бюджетных паспортов приказ Минздрава о порядке выбора специализированных организаций, которые осуществляют закупку лекарственных средств и медицинских изделий.

Напомним, комитет рекомендовал Раде принять закон, который убирает бюрократию в производстве лекарств. Это должно помочь решить ряд проблем украинского фармрынка.

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