В Ровненской области решили не смягчать карантин

Смягчение карантина в Украине не затронет Ровенскую область. Ослаблять карантинные ограничения для жителей области пока не планируют, поскольку в регионе зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19. С таким заявлением выступил глава глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - указал чиновник на своей странице в Facebook.

Согласно информации Коваля, в Здолбуновском интернате была зарегистрирована вспышка коронавирусного заболевания. В доме-интернате проживают пожилые люди и лица с инвалидностью. На сегодняшний день подтвердили 12 случаев заболевания, причем половина из которых — среди сотрудников учреждения.

Глава ОГА добавил, что интернат закрыли для посетителей, медики проводят обследования граждан, которые контактировали с заболевшими.

"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - резюмировал Коваль.

Как сообщал портал "Комментарии", карантин в Украине затягивается до 22 июня, но правительство поддержало решение по смягчению некоторых ограничений с 22 мая. Как будет работать адаптивный карантин в регионах рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.





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