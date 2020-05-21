Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.05.2020

BTC/USD

9361.86

ETH/USD

207.31

LTC/USD

43.82

НБУ 21.05.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Ровненской области решили не смягчать карантин
НОВОСТИ Все новости

В Ровненской области решили не смягчать карантин

На Ровенщине зарегистрировали новую вспышку коронавируса

сегодня, 15:12
Автор:

• Сергей Медведев

В Ровненской области решили не смягчать карантин

Смягчение карантина в Украине не затронет Ровенскую область. Ослаблять карантинные ограничения для жителей области пока не планируют, поскольку в  регионе зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19. С таким заявлением выступил глава глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

 "Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - указал чиновник на своей странице в Facebook.

Согласно информации Коваля, в Здолбуновском интернате была зарегистрирована вспышка коронавирусного заболевания. В доме-интернате проживают пожилые люди и лица с инвалидностью. На сегодняшний день подтвердили 12 случаев заболевания, причем половина из которых — среди сотрудников учреждения.

 Глава ОГА добавил, что интернат закрыли для посетителей, медики проводят обследования граждан, которые контактировали с заболевшими.

 "Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - резюмировал Коваль.

Как сообщал портал "Комментарии", карантин в Украине затягивается до 22 июня, но правительство поддержало решение по смягчению некоторых ограничений с 22 мая. Как будет работать адаптивный карантин в регионах рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/663802.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!