Почти 5,2 млн заболевших и 333 тысячи смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации по всему миру коронавирусом Covid-19 заболели 5,169 миллиона человек, из которых 333 тысячи умерли, а еще 380 тысяч выздоровели. Таким образом, по всему миру коронавирусом Covid-19 на момент публикации продолжают болеть еще почти 2,8 миллиона человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США, где заболели 1,616 миллиона человек, из которых умерли 96 145. На втором месте по числу заболевших Россия, где заболели 317,5 тысячи человек, из которых умерли 3099. На третьем месте по числу заболевших Бразилия, где заболели 296 тысяч человек, из которых умерли 19 156. Не исключено, что второе и третье места в ближайшие дни могут поменяться позициями в антирейтинге.

Больше всего смертей от коронавируса Covid-19 в США — 96 145. На втором и третьем местах Великобритания и Италия — 36 042 и 32 486 человек соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и Испания — 28 215 и 27 940 смертей соответственно.

По числу проведенных тестов на коронавирус тоже лидируют США — 13,360 миллиона. На втором и третьем местах Россия и Германия — 7,84 и 3,6 миллиона соответственно.

Как сообщал портал "Комментарии", 70% опрошенных американцев отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн.

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