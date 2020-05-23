Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 432 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 432 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 23 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 605 человек. В то же время 6929 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1050 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 51 686.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 853 случая;

- Волынская область – 759 случаев;

- Днепропетровская область – 865 случаев;

- Донецкая область – 143 случая;

- Житомирская область – 618 случаев;

- Закарпатская область – 1042 случая;

- Запорожская область – 403 случая;

- Ивано-Франковская область – 1274 случая;

- Кировоградская область – 466 случаев;

- г. Киев – 2569 случаев;

- Киевская область – 1375 случаев;

- Львовская область – 1285 случаев;

- Луганская область – 43 случая;

- Николаевская область – 280 случаев;

- Одесская область – 821 случай;

- Полтавская область – 266 случаев;

- Ровненская область – 1368 случаев;

- Сумская область – 166 случаев;

- Тернопольская область – 1108 случаев;

- Харьковская область – 892 случая;

- Херсонская область – 177 случаев;

- Хмельницкая область – 329 случаев;

- Черновицкая область – 2964 случая;

- Черкасская область – 387 случаев;

- Черниговская область – 127 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что готовы ко второму этапу ослабления карантинных ограничений Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

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