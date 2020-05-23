Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.05.2020

BTC/USD

9268.55

ETH/USD

208.67

LTC/USD

44.24

НБУ 23.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 432 случая заражения
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 432 случая заражения

В Украине уже умерли 605 человек в следствие коронавируса

сегодня, 09:32
Автор:

• Татьяна Веремеева

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 432 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 432 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 23 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 605 человек. В то же время 6929 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1050 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 51 686.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 853 случая;
- Волынская область – 759 случаев;
- Днепропетровская область – 865 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 618 случаев;
- Закарпатская область – 1042 случая;
- Запорожская область – 403 случая;
- Ивано-Франковская область – 1274 случая;
- Кировоградская область – 466 случаев;
- г. Киев – 2569 случаев;
- Киевская область – 1375 случаев;
- Львовская область – 1285 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 280 случаев;
 - Одесская область – 821 случай;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровненская область – 1368 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1108 случаев;
- Харьковская область – 892 случая;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 329 случаев;
- Черновицкая область – 2964 случая;
- Черкасская область – 387 случаев;
- Черниговская область – 127 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что готовы ко второму этапу ослабления карантинных ограничений Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!