Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 432 случая заражения

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9268.55
ETH/USD
208.67
LTC/USD
44.24
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.38
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 20 580 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 432
случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 23 мая в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 605 человек. В то же время 6929 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1050 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 51 686.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 853 случая;
- Волынская область – 759 случаев;
- Днепропетровская область – 865 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 618 случаев;
- Закарпатская область – 1042 случая;
- Запорожская область – 403 случая;
- Ивано-Франковская область – 1274 случая;
- Кировоградская область – 466 случаев;
- г. Киев – 2569 случаев;
- Киевская область – 1375 случаев;
- Львовская область – 1285 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 280 случаев;
- Одесская область – 821 случай;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровненская область – 1368 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1108 случаев;
- Харьковская область – 892 случая;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 329 случаев;
- Черновицкая область – 2964 случая;
- Черкасская область – 387 случаев;
- Черниговская область – 127 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали, что готовы
ко второму этапу ослабления карантинных ограничений Винницкая, Житомирская,
Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская,
Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости