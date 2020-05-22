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В Минздраве рассказали, какие регионы готовы к ослаблению карантина, а какие – нет (ПЕРЕЧЕНЬ)

В Минздраве заявили, что Киев и еще 11 областей ко второму этапу ослабления карантина не готовы

сегодня, 11:18
Автор:

• Таисия Ерохина

В Минздраве рассказали, какие регионы готовы к ослаблению карантина, а какие – нет (ПЕРЕЧЕНЬ)

Половина Украины пока не готова к ослаблению карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так, готовы ко второму этапу ослабления карантинных ограничений Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

А вот не готовы - Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области.


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Добавим, что перечень сформирован на основе 3 показателей:
- инцидентность - среднее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения - составляет менее 12 человек на 100 тыс.;
- загруженность коек в медучреждениях, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%;
- среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12 на 100 тыс. за последнюю неделю.
Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 июня, но со смягчением. Шмыгаль рассказал, как будет работать адаптивный карантин.
Как сообщалось, Аваков сделал неутешительный прогноз относительно карантина в Украине.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/newsletter/gotovnist-oblastej-jaki-mozhut-perejti-na-2-etap-vihodu-z-karantiru?fbclid=IwAR0680cR_V-cAT_SF0aKpLkDqAX9NOpvz5iADCWTYId4u05rVDl2uLPV9_Q
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