В Минздраве рассказали, какие регионы готовы к ослаблению карантина, а какие – нет (ПЕРЕЧЕНЬ)

Половина Украины пока не готова к ослаблению карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так, готовы ко второму этапу ослабления карантинных ограничений Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

А вот не готовы - Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области.





Добавим, что перечень сформирован на основе 3 показателей:

- инцидентность - среднее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения - составляет менее 12 человек на 100 тыс.;

- загруженность коек в медучреждениях, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%;

- среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12 на 100 тыс. за последнюю неделю.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 июня, но со смягчением. Шмыгаль рассказал, как будет работать адаптивный карантин.

Как сообщалось, Аваков сделал неутешительный прогноз относительно карантина в Украине.

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