Еще несколько месяцев «мягких шагов»: Аваков сделал неутешительный прогноз относительно карантина в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев Украина будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

По словам министра, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, которые гарантируют 99,9% больным выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно. Однако Аваков отметил, что Украина выходит из ситуации с коронавирусной эпидемией достаточно достойно, потому что вовремя были приняты правильные меры и введен карантин.

"С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще послабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Аваков.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции дал ответ, почему Аваков остается у власти.

Напомним, Украина открывает международные границы, но не со всеми странами. Так, Кабмин принял решение о возобновлении движения в 66 пунктах пропусках на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. А вот границу с РФ и Беларусью решили пока не открывать из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих государствах.

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