Кандидатам в руководители НСЗУ дали больше времени на подачу документов

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Кандидаты, желающие возглавить Национальную службу здоровья (НСЗУ), смогут подать документы на конкурс до 27 мая включительно. Не все успели подготовиться как следует, говорит министр здравоохранения Максим Степанов, поэтому сроки решили продлить.
В первый раз попытки найти нового руководителя НСЗУ не увенчались успехом. Министр Степанов отклонил все три кандидатуры, которые вышли в финал конкурса. Поэтому в пятницу, 22 мая, в МОЗ объявили дополнительный отбор. Кандидатам на сбор необходимых документов дали три четыре дня, два из которых - выходные. Уже сегодня до вечера претенденты должны были подать весь пакет. Однако их решили не подгонять.
"Были определенные вопросы от людей, которые не успевали собрать документы. Мы решили продлить сроки - до 5 рабочих дней. Закон это позволяет. Теперь конечный срок - это 18:00 среды, 27 мая", - сказал Степанов.
НСЗУ - это важный элемент медицинской реформы. Именно эта служба распределяет финансы, которые идут врачам и медицинским учреждениям. Ранее среди претендентов, которые могли ее возглавить оказались Оксана Мовчан, нынешняя и.о. руководителя НСЗУ, ее заместитель Наталия Рябцева и директор одного из департаментов Андрей Виленский. Степанов говорит, что все они не подходят из-за своего видения развития Службы и своих профессиональных качеств.
Среди требований к кандидатам: высшее образование, 7 лет рабочего стажа, опыт работы на руководящих должностях, свободное владение украинским и иностранным языками.
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