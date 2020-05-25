Кандидатам в руководители НСЗУ дали больше времени на подачу документов

Кандидаты, желающие возглавить Национальную службу здоровья (НСЗУ), смогут подать документы на конкурс до 27 мая включительно. Не все успели подготовиться как следует, говорит министр здравоохранения Максим Степанов, поэтому сроки решили продлить.

В первый раз попытки найти нового руководителя НСЗУ не увенчались успехом. Министр Степанов отклонил все три кандидатуры, которые вышли в финал конкурса. Поэтому в пятницу, 22 мая, в МОЗ объявили дополнительный отбор. Кандидатам на сбор необходимых документов дали три четыре дня, два из которых - выходные. Уже сегодня до вечера претенденты должны были подать весь пакет. Однако их решили не подгонять.

"Были определенные вопросы от людей, которые не успевали собрать документы. Мы решили продлить сроки - до 5 рабочих дней. Закон это позволяет. Теперь конечный срок - это 18:00 среды, 27 мая", - сказал Степанов.

НСЗУ - это важный элемент медицинской реформы. Именно эта служба распределяет финансы, которые идут врачам и медицинским учреждениям. Ранее среди претендентов, которые могли ее возглавить оказались Оксана Мовчан, нынешняя и.о. руководителя НСЗУ, ее заместитель Наталия Рябцева и директор одного из департаментов Андрей Виленский. Степанов говорит, что все они не подходят из-за своего видения развития Службы и своих профессиональных качеств.

Среди требований к кандидатам: высшее образование, 7 лет рабочего стажа, опыт работы на руководящих должностях, свободное владение украинским и иностранным языками.

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