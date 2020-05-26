Более 5,5 млн заболевших и почти 347 тысяч смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели 5 567 340 человек, из которых 346 888 умерли, а еще 2 352 952 выздоровели. Таким образом, еще 2 867 500 человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19 на момент публикации. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США, где заболели более 1,7 миллиона человек. Из них почти 100 тысяч умерли, а еще 460 тысяч выздоровели. Продолжают болеть 1,142 миллиона человек. Всего США сделали 15,15 миллиона тестов на коронавирус.

На втором месте в мире по числу заболевших Бразилия — 370 тысяч человек. Из них 23,1 тысячи умерли, а 150 тысяч выздоровели. Продолжают болеть еще 197 тысяч человек. Всего Бразилия сделала лишь 735 тысяч тестов на коронавирус. Эксперты предполагают, что Латинская Америка станет новым очагом коронавируса Covid-19 в мире.

На третьем месте в мире по числу заболевших Россия — 353 тысячи человек. Из них, по официальным данным, умерли лишь 3633 человека. А еще 119 тысяч выздоровели. Продолжают болеть 231 тысяча человек. Всего Россия сделала 3,556 миллиона тестов на коронавирус.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия набирает 60 тысяч волонтеров для контроля за социальным дистанцированием.

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